文慧如即將結束《全放空》單曲宣傳，今年母親節依舊在工作中度過，平常就有買花習慣的他，今特別找工作人員一起逛花市，今年已是第二次不在媽媽身邊陪過母親節，回憶起印象最深刻的度過方式，是在國小時期的某一年，突然覺得媽媽每天做家務很辛苦，突發奇想跟另外三個姐妹，四個人就動手做了「媽媽今天不用動」抵換卡，母親節當天四姐妹包辦了整個家裡的清潔打掃，洗碗、洗衣、拖地全都小孩做，用最直接的行動表達對母親的愛。

家中一共四個姊妹的文慧如，自認不一定是最貼心的孩子，但也努力做到讓家人不擔心，但畢竟身處在外，讓家人安心放心是一件很重要的事情，所以他相當遵守家規，就是每天必須『報平安』，不論是通電話還是視訊甚至文字簡訊，都不會少，主要就是希望遠在新加坡的爸媽不要太擔心自己。她前段時間在IG直播時還打電話回家整家人，騙說有一個需要穿曝露服裝的工作，讓他很擔心，希望家人可以幫忙跟公司協調不要接。一直信心滿滿，以為爸媽不會讓他太過裸露的文慧如，沒想到竟然聽到爸爸說：「沒關係啊，相信公司的安排也相信公司會處理好。」

文慧如今和工作人員一起逛花市。（華研唱片提供）

(中時 )