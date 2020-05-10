國民黨中央傳出朱立倫遷戶籍參與高雄市長補選，名嘴李正皓認為，這是黨主席江啟臣「一桃殺三士」策略，要掃除2021年黨主席選舉的可能對手。

李正皓在《2020聚焦關鍵》節目中分析說，其實傳出朱立倫要去高雄市參與補選，要從黨中央的態度來看，黨主席江啟臣其實現在是要「一桃殺三士」，藉由這次罷韓案，殺朱立倫、殺韓國瑜、殺王金平，一次把2021年有可能威脅他選黨主席的人、全部「殺掉」。

李正皓點出，第一個是朱立倫，如果罷免結束後，叫朱立倫去選高雄市長的話，就是在卡朱。擺明要朱立倫死在高雄，朱立倫沒有任何選上的可能，所以朱陣營聽到超不滿，會認為國民黨每次有爛缺，就要朱立倫出來扛，每一次朱立倫都是救援投手，所以說第這個消息是黨中央放出來的，所以朱立倫是江啟臣「一桃殺三士」的第一個士，先殺朱立倫，那麼2021朱立倫就不可能去跟江啟臣選黨主席了。

李正皓說，第二個士是韓國瑜，這次罷韓是降溫，愈降溫愈好，因為很多人都說這次罷免案，不要動員，這是外行話，可能降溫得了嗎？第二，民進黨沒有要放過韓國瑜，民進黨中央中常會已經成立了「0606高雄市民意觀察小組」。它實質內容就是，確保高雄市民的公民權利、防止人及機關團體的阻撓，裡面組員是康裕成、管碧玲，還有韓賜村，全部都是民進黨在高雄的民代，他們每一天帶著罷韓團體到各路口去發黃絲帶，民進黨要做組織動員。「我若是韓國瑜，聽到江啟臣說，『不動員、不投票，就是一種支持』，我會不會氣爆。」

李正皓指出，現在韓國瑜的一線生機就是，投票投出來，有幾十萬票。可是對江啟臣來說，韓國瑜的一線生機，就是江啟臣的一線殺機。所以江啟臣一定會盡量降溫，是希望最後投票投出來後，支持韓國瑜的人可能只有10萬票、或20萬票，讓韓國瑜徹底的離開江湖。這就是在殺韓國瑜。另外第3個士則是王金平。

(中時電子報)