新北市竹林中學舉辦「母親節孝親系列活動」。（竹林中學提供）

新北市竹林中學舉辦「母親節孝親系列活動」。（竹林中學提供）

新北市竹林中學舉辦「母親節孝親系列活動」。（竹林中學提供）

新北市竹林中學舉辦「母親節孝親系列活動」。（竹林中學提供）

媽媽我愛您！母親節將至，往年新北市竹林中學均擴大舉辦孝親園遊會，廣邀社區居民、學生家長共襄盛舉，今年因疫情關係，在校長要求確實遵循社交距離防疫規定的前提下，改為校內「母親節孝親系列活動」，提醒同學要把親恩放在心上，在學校快樂學習成長，讓媽媽天天開心！

竹林中學母親節孝親系列活動從5月4日就開始暖身，由職業群科老師在全新落成專業烘焙教室精心製作低油、低糖、少鹽健康的點心分贈給全校各處室同仁品嘗，讓大家一整周都沉浸在歡慶母親節的溫暖氛圍中。

5月8日當天一早8時在念台活動中心，職業群科由三年級代表，特別為慶祝母親節提供勁歌熱舞的精采表演，為整天活動揭開活潑生動的序幕。其中最重要的孝親楷模及模範生表揚，全校共百位同學獲得這項殊榮，雖然不能像往年和家長一起接受頒獎，禮堂的活動還是安排各班透過教室內的影音系統收看典禮現場直播。

另外防疫不忘健身，竹林分別安排高中職一、二年級拔河決賽，各班輪流廝殺，戰況相當激烈，但輸的班級一點都不氣餒，還向贏的班級開玩笑說：你們也太厲害了啦，都不讓我們多玩一會兒！充分展現運動精神；國中部一、二年級則舉行國旗嶺淨山服務學習活動，出發前，校長再三叮嚀同學若要摘下口罩，必須嚴守戶外社交距離1公尺的規定並不可交談；天氣雖然炎熱，但同學們依然順利走完全程，路過之後，步道一片潔淨，居民也向孩子們豎起大拇指表達讚許；國三直升班進行鬥志高昂的排球比賽，只見球在半空中高來高往，場邊加油聲震耳欲聾，打完一場，導師馬上在旁邊集合全班拍照留念，氣氛熱鬧非常：另外還有年輕學子最愛的三對三籃球決賽，隨著球員帥氣上籃身影，愛慕的同學尖叫聲同步上揚。

竹林校長顏麗珠表示，今年疫情影響，學校許多活動都為遵循防疫政策而取消，像是職業群科每年的成果發表會便無法如期舉行，同學們準備多時卻無法亮麗展現，所以藉由孝親活動，透過直播讓三年級的同學們還是能夠在舞台上快樂分享；竹林一向重視孩子們的品格教育，因此除了表揚孝親楷模和模範生之外，仍然以健康、快樂、安全、成長的訴求，透過各項體育活動引領全校歡慶母親節，讓家長看到孩子在校健康、快樂、安全的成長，也能真正安心並同享一份喜樂。

(中時 )