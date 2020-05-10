疫情趨緩，各縣市紛紛解禁，桃園市宣布將至6月1日一口氣開放校園戶外場地、市民活動中心、社區大學、樂齡學習中心、親子館和社福館等，但酒店和舞廳因未達防疫標準，仍不開放營業。

桃園市長鄭文燦表示，自6月1日起，市民活動中心、社區大學、樂齡學習中心、親子館、社福館都將開放使用，但是不能夠有共食、共餐、以及卡拉OK等活動。

校園的戶外場地也是6月1日起開放租借辦活動，但必須符合防疫規範。假日校園開放市民運動，教育局將徵詢學校意見再行決定。

休閒農業區的農事體驗、社區小旅行，桃園市目前都已經開放。此外，桃園市在7月1日開始，志工活動、社區活動、社團活動等，都會依照防疫需要，在達標之後陸續開放。

至於中央流行疫情指揮中心日前宣布，各縣市政府可有條件開放酒店、舞廳營業，遭台北市長柯文哲批「不想負責」、主張開放。桃園市長鄭文燦對此表示，依據中央疫情指揮中心規範標準檢視，包括戴口罩、維持室內1公尺社交距離以及實名制入場等，目前酒店和舞廳並未達標準，桃園市仍暫時不予開放營業，將來若防疫規範有所調整時，才會評估酒店跟舞廳復業可行性。

(中時 )