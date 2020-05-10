新冠肺炎疫情肆虐全球，目前日本確診人數已突破1萬5千人，624人死亡，日本緊急狀態更是延長至5月31日，人心惶惶，也因此有許多人開始對病人及其家屬，甚至是醫護人員也遭受歧視與霸凌。

根據《美聯社》報導，一位前線護理師表示，他們頂著龐大的壓力在前線工作，她們也和大家一樣擔心家人、害怕被感染，也知道大家有多害怕病毒，「但是大家的歧視讓我們這些醫護人員感到灰心且士氣低落。」

還有位護理師帶著自己的小孩到東京某座公園遊玩，沒想到竟然有一些媽媽要求他們離開；另一名護理師光顧平時常去的餐廳，卻遭到店家趕出來，且連搭計程車都被拒載，甚至還有一位護理人員的老公去面試工作時，面試官得知他的老婆是醫護人員，因此不錄用他。

有專家警告，表示這些歧視和霸凌，可能會造成醫護人才流失。日本護理師協會會長福井俊子（Toshiko Fukui）也表示，所有前線醫護人員在照顧病患同時，自己也盡其所能防止被感染，他們需要大家的支持，哪怕只是一句感謝，都欸讓他們相當感動。

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(中時電子報)