華夏科技大學6月1日至7月31日邀請藝術家陳思含於校內的圖書館附設藝廊舉辦個展，藝術家將第4次進行這項計畫，為期2個月的展覽期間，邀請民眾參與，帶一件不再需要、不想繼續擁有的東西前來看展，同時也可以帶走一件別人不要的東西回去。藝術家希望過程中，參與者能重新思考「擁有」和「遺棄」物件的態度與價值觀。

《裝不下的記憶》是藝術家陳思含的一項持續多年的參與性藝術計畫，探討在物資豐沛的現代，「人」與「物」關係的社會實驗。2009年、2010年、2019年分別在奧克蘭科技大學Snowwhite Gallery、台北覓空間，以及衛理女中展出。

《裝不下的記憶，二〇二〇在緬甸街》展出三件人與物關係的作品，呈現了藝術家不同時期對同一主的題探討；化身為商店的展覽空間，利用學校歷屆畢業展後堆積於儲藏室的木料層架，重新設計再利用，成了現地製作的裝置作品，陳列自2009年計畫初始至今，來自紐西蘭、台北不同地方，幾百位參與者留下的物件和故事，商店中的背景影片重複放映著藝術家2011年拍攝福和橋下市場的二手商品影像，而踏入商店前，玻璃櫥窗播放了藝術家關於人與物關係的第一件創作：《許個願吧！（一）》，影片中被放置在華盛頓公園的噴水池前的物件是藝術家2009年在紐約駐村四個月期間，行走城市中隨機收集的被丟棄物，她將它們重新陳列於是公眾噴水池前，為容器盛滿水、寫上make a wish，企圖賦予物件新希望，述說了計畫創作的脈絡。

華夏科技大學座落在中和南勢角，歷史上緬甸華僑聚落的社區，鄰近的華新街又名緬甸街，以東南亞異國風味餐廳小吃聞名，新住民、移工經常造訪，因此，此展覽誠摯邀請學校學生教職員，以及在地社區民眾加入計畫，希望在展覽的場域中創造更多物件流通，呈現此地緣文化特別豐富的不同文化觀點，讓參與者和看展的民眾再次思考物件之於人的關係，物質與消費的意義。

藝術家陳思含，政治大學傳播學院廣告系學士，倫敦藝術大學聖馬丁藝術設計學院碩士畢業。創作動力來自身感受當代生活中的群體或個人的困頓、挫敗因應而生的生存／生活應對，合作性的計畫類型作品著重在過程和參與經驗，作品經常是在私人和公眾間，個人與集體即興演出中產生，媒材含括影像、文字、裝置、素描。2016年曾獲選參展香港巴塞爾光映現場展區，2009年先後於紐約ISCP、紐西蘭奧克蘭科技大學(UNITEC)，2014年於台北國際藝術村(TAV)，2015 年參與印度 KHOJ 國際藝術工作坊- 浦那，2016年於中國成都藍頂美術館駐留。

(中時 )