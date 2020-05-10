行政院日前宣布擴大紓困，讓有工作無加保軍、公、教、勞、農、保，全家平均每人每月生活費不超過當地每人每月最低生活費2倍的民眾申請急難紓困金。新措施上路後，因基層作業困難、大眾對申請標準霧煞煞，引發民怨，行政院長蘇貞昌為此出面道歉，強調「中央審核，地方免責」，基層不用負任何責任。

有一位自稱是「疾管署人員」到「靠北蘇睏」臉書紛絲頁投稿指出，最高峰時，全台居家檢疫人數曾達到將近5萬人，即使居家檢疫相關政策常有窒礙難行的地方，以及衛福部臨時建置的麻雀找人系統和電子圍籬系統也有許多功能上的缺陷，但連續28天本土0確診的成就，是所有民政、警政及衛政的基層承辦人員努力將社區檢疫業務做到滴水不漏，他也對全台（尤其是六都）公所工作人員致上最高的敬意。

話鋒一轉，此疾管署人員表示，好不容易最艱困的階段過去了，結果現在是覺得基層已經閒下來，可以開始惡整了嗎？

他痛批，腦袋正常的人都知道，紓困政策從一開始的方向跟定義就有問題，到底要執迷不悟多久？防疫95分都是靠基層人員拚出來的，上面好意思搞出這種0分的紓困政策？真的有夠靠北！

(中時電子報)