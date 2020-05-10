高雄旅行社與華信航空合作，推動國旅市場，將旅客往澎湖、花蓮送。（柯宗緯攝）

新冠疫情衝擊，位在「海嘯第一排」的旅遊業哀鴻遍野，今年國外旅遊市場較無機會發展，業者轉而搶攻國旅市場，隨著疫情趨緩，高雄旅行社與航空公司、飯店合作，將人往花蓮、澎湖送，民眾詢問度高，但未能彌補雪崩式的業績缺口。

為搶救國旅市場，統茂旅館集團、華信航空與捷利旅行社聯合宣布「2人輕鬆遊花蓮」幸福專案，平日2人成行、每人3999元。另外，華信航空也攜手旅遊業，推出高雄、台中、台北三地飛航澎湖，即日起至6月推出超值專案二天一夜平日出發每人1999起。

高市旅行公會理事長吳盈良指出，因疫情關係，旅行社收入幾乎是零，尤以中大型旅行社，又有龐大管銷等成本，部分公司乾脆裁員或放無薪假因應，當前旅行社只能推動國內旅遊，但坦白說，量體及業績還是無法與國外旅遊相提並論。

吳盈良表示，近日國內新冠肺炎持續0確診，國旅的詢問度非常踴躍，但尚未完全反應在訂單上，顯見消費者需要時間及信心，但國旅的復甦是可以預期的，目前非都會區的澎湖、花蓮、金門，比較會受到民眾青睞。

針對旅行社主動出擊推出套裝促銷方案，吳盈良表示，不少客人都是採自由行，而沒有透過旅行社，如此旅行社也無收入，他向政府喊話，應該加大力度在旅行業上，屆時若防疫旅遊補助方案出爐後，可望帶動一波國人出遊潮。

吳盈良認為，目前不少客人還抱持觀望態度，但假設未來一直沒有新的疫情爆發，會催出鄰里長自強活動、公司行號員工旅遊等，屆時量體自然會變大，推算大概7月中旬會漸漸有起色，可望讓低靡的旅行業再現生機。

(中時 )