新冠疫情大流行以來，世界方方面面都變得極為不同，外商銀行經濟研究團隊認為，市場情勢變化更快，需要用另類高頻數據來佐證可能的情況，像疫後的經濟復甦原本有Ｖ、Ｕ、Ｌ型的估測，3月、4月間認為Ｕ型復甦的機率最大，美國金融業紐約梅隆投資管理更新全球經濟第二季展望時，首家提出「Ｖ型復甦機率上升」的論點。

紐約梅隆投資管理團隊是從全球股票市值進行模擬，認為潛藏與V型一致的經濟復甦可能，而且，擁有高股息的市場將會率先復甦。法國外貿銀行亞太區研究團隊亦有針對股票配息的市場差異著手，發現中國大陸、台灣和韓國的股票派息較優，而這三個市場的2020年GDP表現也是少數能維持正數，成為外資股票資金流向的首波標的。

瑞銀財富管理也因此鼓勵主要持有現金及債券的投資者，轉投股票及品質較低的債券等風險資產。該行專家指出，此次全「封城」是對極端本土化的一次非比典試驗，數十億人甚至都不能離開自己的家，然而防疫封鎖措施終有結束的一天，解除封鎖措施的討論可能會在短期內鼓舞市場。

紐約梅隆銀行投資管理的全球經濟第一季展望是在3月底公布，當時報告定調「2020年全球經濟處於衰退」，估計疫情衝擊全球經濟會持續到第三季，至於重病之後的復甦情境，逾三成會出現Ｕ形回升，同時伴隨金融市場的動盪，也有二成機率形成Ｌ型復甦。

至於V型的可能復甦，完全寄望中國大陸的GDP強勁反彈，全球增長可望在今年下半年逐步回升。這項3月下旬覺得最不可信的模擬，竟因歐美股市未被防疫隔離打敗，迄今已回升25％，領先意味突顯V型復甦的可能性上升。

(工商 )