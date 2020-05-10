人妻在外搭小王婚外情原因很多，夫妻之間發生老婆與人私奔，也是讓人很傷感的事情，如果只是為了婚後沒有雞蛋吃，老婆就負氣離家，跟著小王跑了，心裡會不會更嘔？

日前在印度就真實發生了這樣的事情。

在印度，很多菜肴中都會用到雞蛋，但受多種因素影響，目前印度的雞蛋價格也是節節攀升，據《印度時報》報導，一名女性就因為婚後丈夫不能讓她天天有雞蛋吃，而當了「落跑媳婦」。

北方邦戈勒克布林的警方表示，這名女性4個月前就曾和情夫私奔過一次，她回來以後曾跟員警提起，因為她的丈夫不能給她買雞蛋吃而感到很失落。沒想到這對夫妻上週六又因為「雞蛋」問題大吵一架，該女子再次離家出走。警方發現她的情夫也沒有在家，認為很有可能是兩人第二次私奔。

報導稱，她可憐的丈夫只是個領日薪的普通工人，根本沒有能力給老婆天天買雞蛋。她的丈夫證實，那個可惡的男人正是利用了他妻子「愛蛋如命」的弱點常常給她帶雞蛋吃，才把她追到手。

(中時電子報)