桃園醫院護理之家推五星級母親節套餐。(桃醫提供／蔡依珍桃園傳真)

新冠肺炎疫情趨緩，但醫療院所仍限制陪病及探病人數，衛生福利部桃園醫院護理之家未歡度一年一度的母親節，一改過去舉辦大型慶祝活動，與醫院營養科攜手特別為長期住護理之家的媽媽設計4菜1湯1甜點1冰飲的母親節套餐，營養又適口，讓護理之家的媽媽能享受五星級待遇。

桃園醫院營養科營養師涂秀蓮表示，桃醫護理之家的住民年紀以大於65歲的長者居多, 在這組母親節套餐菜色上考量食物質地也配合當令食材與均衡飲食概念來設計有清蒸魚、地瓜條、蒜香地瓜葉、冬瓜蛤蜊湯、甜點芝麻奶酪、水果、酸甜開胃桑椹汁等菜色。

主菜以清蒸大比目魚即俗稱的圓鱈，肉質較軟嫩，容易入口。以地瓜條取代白米飯增加纖維質與β胡蘿蔔素攝取量，蔬菜則使用人人都愛營養豐富的地瓜葉，湯品提供冬瓜蛤蜊湯，因蛤蜊中豐富的鋅，可以讓長者維持舌頭對味覺的靈敏度，清爽的冬瓜也增加纖維的攝取。

甜點推出芝麻奶酪，以鮮奶製作加入芝麻粉，增加鈣質與香氣，還提供酸甜開胃的桑椹汁，亮麗的紫黑色下蘊藏著豐富的花青素及植化素等抗氧化物，豐富的Ｂ群及維生素Ｃ也是民眾不可或缺的微量營養素，再搭配飯後水果哈密瓜。

護理長張觀如說，這套母親節套餐特色具有輕鬆吃、易咀嚼、增食慾、增健康、營養均衡菜單。簡單易做也適合目前宅在家中的子女們為媽媽準備一份母親節套餐，讓媽媽們在疫情期間也能感受過節氛圍。

(中時 )