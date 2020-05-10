英國新冠疫情累計死亡病例超過3.1萬人，死亡人數在全球排名第二，僅次於美國。不過新增死亡病例已穩定下降，官員表示一旦放寬防疫管制，政府將投入20億英鎊，措施包括拓寬人行道、設立單車專用道等。鼓勵民眾走路或騎車通勤。

英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，即使在解封後英國的公共運輸會全面恢復營運，但由於目前仍要求保持2米的社交距離，所以很多地方的公共交通工具載客量可能只能滿足1/10乘客。所以他建議大家騎單車或步行上班。

他計畫在6月初提出「全國自行車計劃」，預計在2025年之前將自行車數量倍增，該計劃還包括建造更寬的人行道和自行車專用道。

但是疫情的確刺激了腳踏車買氣。英國最大的腳踏車製造商Brompton表示，4月以來，網路銷售量成長了5倍。連帶公司股價也跟著飆漲。

目前英國是一車難求。倫敦市民伊莎貝兒表示，她最後在網路上成功買到一輛二手車。她說自己急著買腳踏車有三個原因：一，解封後可以騎車外出；二騎車有益身心健康。三，避免和其他人擠公車或地鐵。

另一位市民也說，疫情過後，大家都需要改變在倫敦行的模式。但也因為這次危機，數十萬人改騎車上班，不僅有利環境與空氣，大家也過得更健康更開心。

(中時 )