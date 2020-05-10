香港有網民發起在今日晚間有多個商場的示威活動，由於適逢母親節，加上香港疫情正趨緩，有不少顧客正在商場中購物。

下午3時，有大約百人群聚在沙田新城市廣場，高喊反送中口號，不過當時在商場的顧客並無太大反應，仍照常逛街，直到3時20分，第一批防暴警察到場驅離聚集的人群。

警方並表示，下午在港九新界多處商場群聚示威，部分人手持標語並高呼口號已破壞社會安寧，警方在接獲報案後進入商場執法，並呼籲所有示威者停止聚集以及作出任何破壞社會安寧的行為，否則警方將會果斷執法。

其中，警方指出尖沙嘴海港城商場的人群違反限聚令，因此進行驅散。

接近下午4時，在觀塘apm商場與旺角新世紀廣場有大約30名防暴警察進入商場驅散人群，有示威者向防暴警扔擲水壺，警察舉起盾牌防禦，疑似以胡椒球槍反擊，現場除槍聲外還傳出刺鼻氣味。

有前往商場慶祝母親節的家庭因擔心產生衝突，而取消聚餐行程。但也有一家妝品店員工稱，生意不受示威者與防暴警影響。

(中時 )