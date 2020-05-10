台語金曲歌后李婭莎發行最新專輯《毒糖仔》，邀請到金曲歌王蕭煌奇製作新歌〈聽你的話〉，今（10日）是母親節，李婭莎感性說：「大家都回家看媽媽了嗎？要記得跟母親說我愛妳，若來不及回家，也可以把我的〈聽你的話〉送給媽媽聽喔！」但有趣的是，李婭莎送給媽媽的母親節禮物，卻慘遭媽媽「退貨」？原來她自己喜歡狗，偷偷牽了一隻薩摩耶犬回家送給媽媽，美其名是母親節禮物，讓媽媽早晚出門遛狗鍛煉身體，重達60幾公斤的大狗，當場把莎媽嚇傻，要求退貨處理！

李婭莎年前甫開新專輯記者會，隔日即返上海與父母圍爐吃團圓飯，不料遇上新冠疫情，至今人在上海，近日疫情稍退，還可和媽媽一起出門購物，母親節來臨，她不可免俗訂了餐廳為母慶祝，還獻上大紅包，但調皮的李婭莎居然附帶「試水溫」，把自己想養的大型犬帶回家美意當成母親節禮物。 這是她在路上遛狗時結識的鄰居家狗狗，一起遛狗一兩個禮拜後，發現薩摩耶超級溫和，這隻叫「豆豆」的狗，今年一歲半，6、70公斤左右，李婭莎當時是主動去攀談，跟豆豆主人一起遛狗熟識後，聽對方說家裡空間小，而且平日工作也忙，於是莎莎就自告奮勇，希望擔任鄰居沒空照顧狗時的鏟屎官，或者有空時就一起去遛狗。

李婭莎家裡本來有四隻博美狗，這兩年過世了3隻，只剩下一隻好孤獨，讓她興起領養豆豆來陪伴唯一博美狗的念頭。

李婭莎想再領養豆豆來陪伴家中的博美狗。滾石唱片提供

李婭莎愛狗，主動表示要送狗給媽媽當作母親節禮物。滾石唱片提供

(中時 )