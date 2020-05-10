7旬老翁因為牙齦異常腫大不適看診，經檢查竟驚見牙齦內有一個大洞，進一步治療後還從裡面取出12條活生生的蛆，原因可能是老翁是名臥床病患，疑似張嘴睡覺造成「蟲蟲」到嘴裡築巢。

70歲老翁牙齦破洞，醫檢查見「12條活肥蛆」蠕動築巢。（圖／Thai Post）

泰國一名牙醫師阿薩瓦(Thanatnon Rong Assava)，日前接到一名病患家屬請他出診的病例，阿薩瓦記來到這名70歲、已經臥床一年的老翁，他記得去年8月曾到老翁家中教導家屬如何幫他刷牙，阿薩瓦到病患家中查看後，發現老翁不但牙齦腫大、四顆門牙搖搖欲墜，甚至發燒高達39.3度。

老翁由於無法說話，因此沒辦法詳述描述哪裡會痛。根據家屬還表示，他們曾在老翁嘴裡發現一隻蛆，當下很快就把蛆抓出來清掉，這名醫師找不出發燒原因，於是決定將老翁送醫檢查。

老翁高燒又牙痛 醫師檢查竟拉出「12條活蛆」。（圖／Thanatnon Rong Assava FB）

老翁送醫後仍持續高燒，經醫師判斷，可能和口腔中的發炎有關，檢查後阿薩瓦才發現，老翁牙齦上竟然有一個大洞，更在洞裡發現了活蛆，最後一共拉出12條蛆。

阿薩瓦表示，「我只在課本或講堂上看過這種案例，我沒想到我真的會碰到類似案件，當場愣了3秒鐘」。由於他無法確定所有蛆都被抓到，在觀察後決定先把老翁牙齦的洞補起來，防止類似情況再發生。阿薩瓦也提醒，盡量不要讓長期臥床的病患張嘴睡覺，因為蚊蟲很有可能藉此在嘴裡產卵築巢。

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(中時電子報)