王建復與媽媽感情好得像情人。（粘耿豪攝）

曾是民視八點檔一線小生的王建復，近來在TVBS《女力報到愛神出任務》演出律師韓森，與李宣榕配對談戀愛狂冒粉紅泡泡。現實中的他離婚7年，「父兼母職」當了7年的單親爸爸，今年母親節他除了照例陪媽媽吃飯、孝敬大紅包，日前也陪兒子一起完成母親節卡片、寄給遠在新加坡的前妻，「兒子每天睡前一定會傳訊息給媽媽、跟她視訊。這是我們華人傳統的孝道精神，一定要做到」。

王建復讓媽媽天天都像過母親節。（粘耿豪攝）

王建復接受專訪的尾聲，自曝「我的女朋友來了」，原來是媽媽趕來跟他會合，準備晚上跟陳美鳳等圈內好友一起提前過母親節，母子倆不時十指緊握手牽手，互動真的有如情人班親暱。王建復因為常帶媽媽跟朋友聚餐，媽媽因此跟陳美鳳、藍心湄等藝人也熟識，甚至還組「福祿壽喜」4姊妹，王媽媽依年紀排行老大被稱「福姊」，陳美鳳則是「壽姐」。

「福姐」說，兒子隨時隨地都很貼心，也很會逗她開心，就是愛捉弄她、吐嘈她，還常笑她講話「台灣國語」，會偷拍她吃東西時說「好粗」或是她打瞌睡的影片上傳臉書。她假裝生氣地說：「都沒有經過我同意耶！」王建復則爆料媽媽平日最喜歡游泳和打牌，「媽媽濕泳、乾泳都很厲害。游完濕泳換乾泳！」

王建復今年考取重機駕照，剛好在拍戲時用得上。（TVBS提供）

王建復心疼碎念媽媽最近追韓劇追到凌晨3、4點，竟然還睡沙發，媽媽則說是因為不想吵醒辛苦拍戲的兒子，「我只要來台北住都是跟兒子睡」。而他今年考取重機駕照，第一個載的對象就是媽媽，福姐笑說：「他有一天一大早竟然說要騎重機載我去吃好吃的蛋餅、鹹豆漿。我說我穿那麼短的褲子怎麼坐機車啦！」母子好感情在笑鬧言談中溢於言表。

被問母親節願望，福姐就像所有媽媽們一樣：「只要孩子好就好、順順利利、健健康康。他是不會讓我煩惱的孩子，不管有沒有叮嚀，他都會做到」。是否煩惱兒子終身大事？福姐也說「歡喜就好」。和民視當家花旦蘇晏霈緋聞傳了多時的王建復也照例四兩撥千斤說：「我現在就工作而已啦！」

(中時 )