張延廷(後排，左第6位，扛隊徵的）與空中12隊隊員合影，照片中，有4位袍澤殉職。張延廷提供。

前空軍副司令張延廷（右二）年輕時留影。張延廷F-104戰機飛行時數約1400小時。張延廷提供

張延廷晉升中將與女兒合影。張延廷提供。

前空軍副司令張延廷於5月1日退役，張延廷是空軍最後一位曾飛進大陸偵照的現役飛行員，也是唯一曾兩度飛到釣魚台進行偵照任務。張延廷的退役，紀錄空軍一個世代的交棒。

張延廷自空軍官校畢業後，分發到空軍12隊，又稱「虎瞰部隊」，全稱是空軍第12戰術偵察機隊。張延廷前後飛到大陸偵照10餘次，飛行最遠的位置，北到浙江的溫州機場，南至廣東的澄海機場。依當時兩岸默契，我偵照機最多只能飛進大陸沿岸15浬內，張延廷算飛到陸地很裡面了。

張延廷說，他自民國70多年即飛到大陸偵照，當時還沒有衛星攝影這回事，軍情局情報員現地取得的情報有限，因此，有關大陸沿岸的軍用機場部署，都是空軍12隊偵察冒險拍回來；當時飛的是F-104戰機，相機重量就達400磅，底片長度有2000多呎。

他說，偵照的目的有4，第1是機場進駐兵力與機型；第2是雷達站，拍照後就知中共用什麼型的雷達；第3是飛彈陣地；第4是軍港。

張延廷說，飛一趟約1小時多，心情很緊張，是很機密的任務，空軍都會派很多戰機支援，計畫非常周詳，包括伴機有4架，這也是跟著往大陸飛，同時還有區域掩護，這些戰機在遠處，一旦有問題，可以馬上往前，此外，還有接應掩護的戰機，以及預備掩護的編隊，在基地的待命警戒室還要有4位飛行員待命，總之，為達成偵照任務，空軍出動大批兵力護駕。

張延廷說，他親眼見過米格機監控他，那時中共只有米格19戰機，也就是殲6機，雙方為避免擦槍走火，不會做過火動作。有一次，張延廷飛到大陸內地偵照，碰到米格機壓他，即是不讓他再往更裡面飛，他也就沒再往裡面飛，做完偵照任務即回。

張延廷說，當時大陸情報已很厲害，從戰管監聽就已經知道是我空軍那位飛行員出的任務，12隊飛行員的聲音，他們都認得，例如他在空中與伴機，或地面戰管聯絡時，即使聲音有點啞，大陸戰管也能研判飛的人是張延廷，但有點感冒。張延廷說，大陸對我飛行員掌握的這麼清楚，應是當時叛逃到大陸的飛行員所提供。

張延廷還兩度飛到釣魚台偵照，這也是空軍戰機最後一次飛釣魚台偵照。

當時吳敦義當高雄市長，要舉行聖火繞釣魚台，頓時周邊情勢緊張，他飛了兩趟。張說，現在軍機如果飛釣魚台，日本、大陸等都會跳起來抗議，已經不能飛了。

張延廷早年在唐飛推薦下，曾擔任參謀總長劉和謙上將的隨員，也當過參謀本部情報次長、空軍官校校長等職，今年5月1日退役，F-104飛行時數約1400小時。他退役後，空軍已無任何現役飛行員飛到大陸。

自民國88年7月13日後，大陸奪回海峽中線以西空域，自此，我軍機巡弋即退到中線以東迄今，也再無戰機飛進陸區。

(中時 )