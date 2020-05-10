瑞典警方正在調查黑幫集團拿AK-47步槍，在車上對麥當勞胡亂掃射的案件，這是瑞典幾天內發生的兩起攻擊麥當勞分店的暴力事件。
今日俄羅斯(RT)引用瑞典媒體的報導，槍擊事件的部分證據，來自上星期周四在社交媒體上分享的影片，拍攝者似乎是暴力團的同伙，就看到一輛BMW汽車，載著至少3天，副駕駛座的人戴著面具，手持AK-47式突擊步槍。當另一名乘車人告訴他「射擊」，他對著的餐廳和附近的購物中心，以連續發射的方式擊出12發子彈，影片拍攝者的鏡頭稍微掃到方向盤，於是我們知道這輛車是BMW。
據瑞典報紙《Expressen》報導，事件發生在瑞典首都斯德哥爾摩北方，警方在麥當勞的招牌上發現了多個彈孔，也在路上撿到幾枚彈殼。
這個事件發生的幾小時前，瑞典西部城市特羅爾海坦（Trollhattan），發生另一起麥當勞受害事件。在星期三凌晨2點後，兩組流氓搗毀了一個開門較晚的麥當勞，破壞了店內設備，還損壞了幾輛停在外面的汽車。當警察趕到時，暴民已經散去了。
報導稱，此類事件正迅速成為瑞典的常態，瑞典曾是和平與穩定的代名詞。但是自2012年以來，幚派團伙聚眾的致命暴力事件，增加了3倍多。兇殺案的死亡人數也翻了一倍，甚至炸彈襲擊事件也增加，2019年，瑞典發生257起炸彈襲擊，比前一年增長了60％。
外來移民可能是治安惡化的原因，2017年約有18萬移民來到瑞典，不少人聚眾成幫派，槍擊事件90％的犯案人，多是移民的第一代與第二代。
文章來源：Would you like bullets with that? Swedish gangsters unload on McDonald’s with AK-47 in drive-by shooting (VIDEO)
(中時電子報)
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