一頭重1噸的蘇格蘭公牛「羅恩」（Ron）因屁股癢，竟找了一支電線桿磨蹭抓癢，導致電線桿倒塌，造成超過700戶人停電，自己也險些遭高壓電砸中喪命。

根據《BBC》報導，7日晚間10點到11點之間，，一頭四歲的公牛羅恩（Ron）因屁股癢，找了一根電線桿磨蹭抓癢，意外將電線桿撞倒了，導致社區700多戶人家停電，一直停電到8日清晨4點。

（圖／翻攝BBC）

飼主勞夫頓夫婦早上前去餵食時，發現變電箱被撞倒，而羅恩自己也驚慌失措，怯懦懦地走進圍籬，所幸變電箱砸下時，羅恩幸運躲過，否則他將會被1萬1000伏特的高壓電線觸電。事後，勞夫頓夫婦也於8日在當地社區的臉書專頁發文向鄰居道歉，「我們的公牛羅恩要為了昨夜造成700多戶停電，向查伯頓（Chapelton）和斯特雷文（Strathaven）的每個人道歉。」並表示他們所飼養的牛，因為屁股癢到電線桿抓癢，將變電箱撞倒。

貼文一出，短時間內就吸引了數千人按讚並分享，「羅恩」也因此而出名，網友紛紛留言，「羅恩一夜之間成了明星」、「還是第一次聽到牛抓癢造成停電的。」

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(中時電子報)