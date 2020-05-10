台元林文佑（中）今天搶下17分、9籃板。（中華籃協提供／陳筱琳台北傳真）

第15季WSBL女子超級籃球聯賽今天用熱血籃球慶祝母親節，台灣電力打出終止連敗的氣勢，第4節尾聲被台元紡織連得6分超前之際，台電林嘉慈連飆2記三分球再度要回領先，不過關鍵時刻台電掌握度差一點點，最終台元91比87賞台電跨季39連敗。

台電上一次在例行賽贏球是2017年3月1日第12季賽事，接下來兩季都是一勝難求，今天雖然帶著8分落後進入下半場，全隊仍為中斷連敗持續努力，第3節在劉希曄、游楷樂帶動下追分，反倒以68比67一分領先進入決勝節，末節雙方對抗更趨白熱化，直到最後讀秒仍是勝負難分，比賽剩30秒左右雙方87比87平手時，台元彭曉彤抄截成功並製造台電犯規，隨後台電卓敬再獲兩罰，終場就以4分之差險勝。

賽後台元教頭邱啟益開玩笑說：「比賽對心臟考驗太大，我都瘦10公斤了！」隨後補充：「年輕球員表現起伏落差大，還是需要老將在場上穩定軍心，不過5天4戰，對球員體能也是一大考驗。」

關鍵時刻建功的彭曉彤表示，當時她防守台電郭佳紋，透過後衛的直覺與觀察，抓到郭佳紋轉換方向短暫鬆懈的時刻下手抄球，製造犯規後罰球時內心也很緊張，「所幸我順利罰進兩球，加上後面隊友卓敬補上兩罰、奠定4分才比較安心。」

彭曉彤笑著說：「最後4分鐘戰況真的很緊張，身為後衛我一定要盡力保持冷靜、協助球隊，而且台電林嘉慈單節飆4記三分球真的把我們都嚇死了！相信像今天這樣緊繃的比賽球迷會看得很開心，球員也能從中汲取經驗，但我覺得這樣的拉鋸戰還是盡量不要太常發生，如果可以早點確定勝果，還是不要讓比賽變得太緊張。」

台電劉希曄滿場飛，攻下20分。（中華籃協提供／陳筱琳台北傳真）

對於比賽最後和勝利擦身而過，台電教練林紀妏回應：「或許越是最後一哩路越難走，每一場比賽對我們都是經驗累積。」

彭曉彤此役為台元攻下19分，隊友林文佑17分、9籃板，卓敬也有16分演出；台電劉希曄20分、8籃板、5助攻最佳，游楷樂19分，林嘉慈14分。

(中時 )