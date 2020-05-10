醫護人員為一位病患進行新冠病毒檢測。（美聯社資料照片）

以色列總理納坦雅胡曾經私底下對幾位同黨（以色列聯合黨）議員發出警告，稱新冠病毒可能終結人類。納坦雅胡之所以做出這樣的判斷，主要是因為新冠疫情出現了令人不安的反覆感染。

據環球網5月9日援引《以色列時報》的報導，納坦雅胡於4月13日在全國電視講話中表示，韓國91名康復患者再度確診感染新冠病毒，如果消息準確，事實將復雜得多，康復者並沒有因此獲得免疫能力，病毒可能再度來襲，引發大規模感染。一位不愿具名的以色列議員對該國第12頻道電視臺表示，納坦雅胡於聲稱，如果此事屬實，可能意味著人類的終結，疫情或導致全球範圍內的無政府狀態。

根據《今日頭條》引述《利刃號》的文章指出，看到納坦雅胡的末日預言之后，就能完全理解美軍一項富有爭議的措施。據美國《軍事時報》報導，美軍永久拒絕任何新冠患者參軍，哪怕是已經康復的都不行。這一措施備受爭議，美軍又改口稱，沒有住院治療的新冠肺炎康復者可以入伍參軍，然而五角大樓發言人始終拒絕解釋，為什麼其他疾病患者入院治療康復後可以入伍，唯獨新冠患者治愈之後，卻被美軍永久拒於門外。

現在看來，這恰是以色列總理納坦雅胡真正擔憂的，那就是反覆感染。

新冠肺炎治愈之後，沒有獲得免疫，依然可以再次被感染，甚至呼吸系統已經遭到永久損傷。美軍自然不可能將有缺陷兵源徵召入伍，但如果明說新冠康復者依然甚至更容易再次感染（因為已經受到損傷），會造成美國社會更大的不安。至於為什麼允許沒有入院治療的新冠康復者入伍，只因一個原因，他們是自愈的，免疫系統強大。

如果新冠疫情的控制遙遙無期的話，最終將導致全球進入無政府狀態，這或許才是真正終結人類的根本因素，那就是全球性的混亂、戰爭以及經濟危機。

同時，各方面的國際專家紛紛表示，大陸與美國之間的對抗日趨緊張，核戰風險與日俱增。毫無疑問，突如其來的新冠疫情，促使雙方提前攤牌，甚至會引發全球戰爭，人類或將遭遇滅頂之災。

(中時電子報)