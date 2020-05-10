蔡英文總統520將展開第二任期，據了解，總統府秘書長陳菊已確定出任下屆監察院長，府祕書長職缺則由前立法院長蘇嘉全接任。蔡英文520當天也將回任民進黨主席，民進黨祕書長一職則由前行政院副院長林錫耀出任。

距離520只剩下10天，總統府今天將召開記者會說明520總統就職典禮活動內容，今年蔡英文總統在府內宣誓就職後，上午10點將移師至台北賓館發表就職演說，針對外界關注的兩岸論述，總統府發言人丁允恭昨天表示，總統的兩岸政策，都是穩健一致的。

由於當前以防疫為優先，據了解，蔡英文就職的兩岸論述，不致脫離去年提出的「和平、對等、民主、對話」8字箴言，以及呼籲兩岸在該前提下重啟對話的氛圍。

蔡英文日前宣布蘇貞昌續任閣揆後，也已啟動府院人事調整節奏，陳菊確定轉任下屆監察院長，陳菊昨天受訪時一改之前批評媒體「亂講」，僅低調表示「這是總統職權，目前我是在總統府」。

新任監察院副院長傳出將由蔡英文總統2018年補提名的監委蔡崇義擔任，以蔡的法學專業與陳菊互補。府祕書長一職則由蘇嘉全接任，黨政人士透露，原本考慮由蘇接任黨祕書長，但因蘇堅決不回任黨部職，目前以接下府祕書長為優先考量。

此外，蔡英文5月20日第二任就職後，也將回任民進黨主席，當天正逢民進黨中常會，蔡英文僅簡單的參加黨主席交接儀式，隨即簽署黨祕書長人事等公文，可望由林錫耀出任黨祕書長，黨職幹部不會一次公布，會慢慢再思考。

至於現任民進黨主席卓榮泰的去處，傳出可能轉任考試院副院長，但據了解，卓榮泰本人並未點頭，加上行政院副院長陳其邁有意等罷韓後補選高雄市長，將等6月後再一併處理。

在國安和外交人事方面，國安會祕書長李大維已表達辭意，日前雖傳出將轉任海基會董事長，但李大維本人有意直接退休，對李大維倚仗頗深的蔡英文還在遊說中。

由於李大維的人事，牽動外交部長吳釗燮和相關外交人員的安排，這部分尚未敲定，國安會諮委蕭美琴因有意在外交領域上發揮，黨政人士表示，目前確實朝向駐美代表規劃。不過總統府對此則表示尚無相關訊息。

(中時 )