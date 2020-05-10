男子的耳膜破洞，還像香蕉皮般整個外掀，還留著一層皮瓣在上面。（圖／吳昭寬醫師獨家授權提供）

耳膜如果遭受到太過劇烈的壓力變化，像是感冒、搭飛機，偶而亦會引起耳朵疼痛，導致耳膜破裂。不過，卻有一名男性業務因為從耳朵流出組織液，就醫後發現是耳膜破洞。經醫師詳細詢問後發現，這名業務曾到酒店玩嗨，女陪侍一時興起對著他的耳膜吹氣，又將舌頭塞入，未料「瞬間負壓」將耳膜震破，讓生看了也大感驚訝。

收治個案的耳鼻喉科醫師吳昭寬指出，一名男性業務員主訴耳朵悶痛、耳鳴症狀持續2周，且發現流出組織液，當他一就診後醫師隨後發現他的耳膜破洞，還流出膿水，周圍包裹著一圈乾掉血塊。

令吳昭寬醫師驚訝的是，這名業務的耳膜破洞情況與一般人耳膜發炎破洞不太一樣，他的破洞就像香蕉皮般整個外掀，還留著一層皮瓣在上面，否則一般人耳膜破洞大多是會呈現規則圓形。

醫師因此感到疑惑，經過詳細詢問後，吳昭寬轉述男子的說法，因為個案自揭本來就有反覆中耳炎的症狀，而他前陣子陪老闆到酒店時玩嗨了，過程中酒店妹曾對著他的耳膜吹氣，男子表示，她下一秒還把舌頭塞進去，然後他就開始出現耳朵不適症狀。

男子說本來一直以為耳鳴不舒服是因為酒店的環境太吵導致，沒多加在意，而他之後又去游泳，吳昭寬醫師認為就是男子耳膜曾有受傷狀況了，再加上長時間泡在水中造成感染，因此讓他的耳膜出現化膿狀況。

耳膜會因為被吹一下就破掉了？吳昭寬解釋，因為該個案從小到大常發生中耳積水（慢性漿液性中耳炎），因此反覆接受耳通氣管手術，造成耳鳴變薄，僅剩下一層厚度、比較可能發生吹彈可破的情況。再加上耳洞很小，當酒店妹的舌頭塞入、拔出的瞬間負壓導致耳膜破裂，隨後個案又去游泳，也可能因此水進入耳內，進而造成中耳發炎、化膿情況。

外傷性耳膜破洞只要沒有感染的現象，吳昭寬說一般人只要將耳朵保持乾燥就會自行修補，3~4禮拜之後耳膜就會自行恢復長好。不過，如果癒合期間若有髒東西進入耳內造成感染，影響耳膜的癒合，感染超過3個月未控制好，便稱為慢性中耳炎。

最後，吳昭寬醫師提醒耳膜曾有受過傷或是比較脆弱的人，反而要注意打噴嚏時的習慣，如果因為社交禮儀選擇捏住口鼻打大噴嚏的話，反而要小心這股衝力會從耳膜排出，進而變成對耳膜造成傷害。

(中時電子報)