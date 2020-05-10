高雄一名直播主「阿鬧」（A now）昨天以直播方式闖入左營的一處廢棄眷村，據他說，因為村子裡荒廢已久，傳聞最近有好幾人在裡面輕生，所以前往「夜探」鬼屋，但是沒有拍到靈異「阿飄」，反而聽到有「四腳獸」女人呻吟的叫聲，透過直播方式播出，今天「阿鬧」被警方依社違法通知到案，同時該處因為還屬於軍方管制區，可能還涉及刑案。

「阿鬧」的直播「四腳獸」影片今天被網友大量廣傳，因為警方說，這已涉及散播色情影片罪刑，「阿鬧」趕緊刪了影片，但是已經被網友大量轉傳，他因此拜託網友不要再傳了，警方也警告，轉傳色情也是違法行為，千萬不要以身試法。

「阿鬧」稱說左營區的廢棄舊合群新村，日前有情侶輕生並發生不少靈異事件，但是警方澄清說，眷村至少3年不曾有人輕生，更不用說是情侶，也未聽附近居民說過有發生靈異事件。

據了解，直播主「阿鬧」的團隊是昨天深夜前往廢棄眷村「探險」開直播，沒想到大約直播1小時之後，沒看任何「阿飄」，反而是聽到有女生「喘氣」的聲音！

於是「阿鬧」一行人便順著聲音走近查看，果真看到兩個黑影「四角獸」正在上下套弄，相當激情刺激，就在他們準備架手機拉近距離拍攝，可能聲音太大，驚動正在嘿咻的男女，只聽到傳來一陣霹靂啪啦「國罵」，阿鬧等人趕緊收隊逃離。

警方表示該廢棄眷村只剩下一個出入口，平常也有軍警會到場巡邏，「阿鬧」等人侵入軍方管制區，恐違反刑法的侵入建築物，以及社會秩序維護法的無正當理由，隱藏在無人居住的建築物之嫌

(中時電子報)