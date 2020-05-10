電動車大廠特斯拉（Tesla）加州佛利蒙（Fremont）組裝廠遲遲未能獲准復工，執行長穆斯克（Elon Musk）怒告當地官員違反美國憲法，並揚言將總部遷往德州或內華達州。

穆斯克9日在推特表示，即便加州企業開始復工，但佛利蒙廠所在的阿拉米達郡（Alameda County）官員仍不准特斯拉回復運作，特斯拉打算出走加州。

穆斯克在推文寫道，「特斯拉將立即向阿拉米達郡提出訴訟，這些未經民選又無知的臨時衛生官員，違背加州州長和美國總統的指示，並違反憲法保障的自由。」

穆斯克指出，「顯然這是最後一根稻草，特斯拉將立即把總部和未來的計畫移至德州或內華達州。是否保留佛利蒙廠，取決於特斯拉未來遭受的待遇。特斯拉是加州碩果僅存的汽車製造商。」

特斯拉已向加州北區聯邦地方法院提出告訴，和尋求禁制令，並稱阿拉米達郡無視加州州長允許企業復工的指示，違反聯邦和加州法規。

特斯拉佛利蒙廠在3月23日被迫停工，只能維持「最低基本運作」。該公司原本希望在「就地避難」（shelter in place）命令解除的隔日，也就是5月4日復工，不料命令延長至5月底，引發穆斯克強烈不滿。

加州州長紐森（Gavin Newsom）8日表示，部分工廠將於近日逐步開放運作，但他也支持地方政府實施更嚴格的防疫措施，例如舊金山地區；阿拉米達郡隸屬該區。

紐森的發言激起穆斯克的期望，他在推特表示佛利蒙廠將在8日復工，但數小時後阿拉米達郡表示特斯拉仍不能復工，引爆穆斯克的憤怒情緒。

佛利蒙廠是特斯拉在美國唯一的汽車組裝廠房，負責Model 3的組裝工作，也是Model Y唯一生產據點，該廠房聘雇逾1萬名員工。

(工商 )