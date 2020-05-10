新冠疫情趨緩，歐洲各國的解封措施也不同調，法國與西班牙自明日起開始鬆綁；德國上周宣布解封計畫後，部分地區又爆發集體感染，只好再度封鎖；英國首相強森則傳即將宣布，所有入境旅客皆須強制隔離14天。

法國宣布，11日起逐步解除實施2個月的居家禁令，民眾可在自家方圓100公里內自由活動，大眾運輸也恢復5成運作。衛生當局警告，如果疫情再度惡化，不排除重啟封鎖，政府亦將緊急狀態延長至7月10日。

疫情嚴重的西班牙，也準備開始分階段解封。西國約一半的人口11日起將獲准有限度地進行社交活動，餐廳也能提供部分室外服務。至於馬德里、巴塞隆納這2大疫情震央，已被排除在首階段鬆綁措施之外。

德國部分地區的酒吧、餐廳9日已恢復營業，11日禁足令將進一步鬆綁，但北萊因-西發利亞邦（NorthRhine-Westphalia）的1間屠宰場爆發疫情，目前仍持續封鎖。另有2個邦確診人數增加，可能也將重啟封鎖。

英國《泰晤士報》則報導，政府即將宣布，所有入境旅客皆須強制隔離檢疫2周，上述規定預計6月初生效，但重要物資或來自愛爾蘭、英吉利海峽群島與曼島（Isle of Man）的旅客不在此限。消息一出，立即引發航空業反彈，英國機場營運商協會（AOA）執行長迪伊（Karen Dee）表示，此舉對航空業與整體經濟都將造成「毀滅性」影響。

(中時 )