太保民宅火警 鄰居受波及 22:032020/05/10 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣太保市中正路一處民宅三樓加蓋鐵皮屋起火，屋主及時發現逃出。（翻攝｜呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣太保市中正路一處民宅三樓加蓋鐵皮屋起火，屋主及時發現逃出，不過火勢迅速往兩側延燒，至少有兩戶被波及，經出動多個分隊前往灌救，火勢已經撲滅。 嘉義縣消防局10日晚間7點50分獲報，指太保市南新國小附近的中正路68巷發生住宅火警，起火點3樓鐵皮加蓋的神明廳全面燃燒，還一路延燒到隔壁兩、三戶人家的頂樓，不過在屋主疏散一下，並無人員受困。 嘉義縣太保市中正路一處民宅三樓加蓋鐵皮屋起火，屋主及時發現逃出。（翻攝｜呂妍庭嘉義傳真） 經消防人員全力滅火，火警延燒75平方公尺，晚間8點55分撲殺，正進行殘火處理，起火原因待火災調查人員調查。 嘉義縣太保市中正路一處民宅三樓加蓋鐵皮屋起火，屋主及時發現逃出。（翻攝｜呂妍庭嘉義傳真） (中時 ) #火警 #人員 #中正路 #太保市 #火勢 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹南頭份2公所上午擠爆申辦紓困民眾罵翻天 13:542020/05/06 生活 苗栗市暖心咖啡業者 號召民眾向醫護人員致敬 15:222020/05/06 生活 遠東銀 專屬優利定存挺醫護 04:102020/05/07 產業特刊 有人亮刀夫妻吵架 亂象四起 04:102020/05/07 政治要聞 中醫大新竹附醫鼓勵護理師 選拔優良人員 15:392020/05/07 生活 謝謝您！嘉縣送5000株百合向醫事人員致敬 16:312020/05/07 生活 大學生辦公民論壇 剖析台灣醫療困境 23:082020/05/07 生活 南投推醫護免費旅遊 安心旅宿認證暨母親節優惠 12:302020/05/08 生活 感謝醫護人員 南投推多項免費旅遊 00:482020/05/09 台中彰投 香港警隊嘉獎名單外洩 勇武派揚言「當暗殺名單」 11:442020/05/09 兩岸 社會熱門新聞 21歲軍人開凌志 濱海公路撞重機男女 後座女乘客噴飛亡 身分曝光竟是… - 社會 就怕沒凍頭 醫生使暗器女友深喉嚨暴斃 - 社會 後照鏡露「胸」光！正妹豪乳大開入鏡 - 社會 彰化伸港採蚵婦溺斃 女兒淚崩返家奔喪 - 社會 2少女性侵12歲男童 3P影片PO網炫耀 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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