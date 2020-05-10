嘉義縣太保市中正路一處民宅三樓加蓋鐵皮屋起火，屋主及時發現逃出，不過火勢迅速往兩側延燒，至少有兩戶被波及，經出動多個分隊前往灌救，火勢已經撲滅。

嘉義縣消防局10日晚間7點50分獲報，指太保市南新國小附近的中正路68巷發生住宅火警，起火點3樓鐵皮加蓋的神明廳全面燃燒，還一路延燒到隔壁兩、三戶人家的頂樓，不過在屋主疏散一下，並無人員受困。

嘉義縣太保市中正路一處民宅三樓加蓋鐵皮屋起火，屋主及時發現逃出。（翻攝｜呂妍庭嘉義傳真）

經消防人員全力滅火，火警延燒75平方公尺，晚間8點55分撲殺，正進行殘火處理，起火原因待火災調查人員調查。

嘉義縣太保市中正路一處民宅三樓加蓋鐵皮屋起火，屋主及時發現逃出。（翻攝｜呂妍庭嘉義傳真）

(中時 )