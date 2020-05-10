高雄市長韓國瑜面臨罷免案，韓粉在高雄是什麼處境呢？YouTuber透過這部街頭實驗影片，發現高雄人面臨韓粉尋求幫助時，居然都挺身而出。

韓粉「玉米哥」鄭煥諭年幼時頭部受創，造成腦積水，行動不便，4年前他不幸中風，右半邊身體失去自主行動能力，但他仍沒放棄自己，一邊復健、一邊學種玉米，他目前在鳳山擺攤，不過，他說因曾公開挺韓，受罷韓人士的騷擾，以致生意受影響。YouTuber《Bit King比特王出任務》便透過這部街頭實驗影片，希望大家不要再被分化、不要再族群撕裂，台灣需要團結，不要仇恨。

影片中韓粉「玉米哥」身穿國旗裝，假裝在高雄問路，另位假扮人員則跳出來激昂說「這是韓粉，你為何要幫助他？你不知道現在在罷免嗎？」看看路人會有什麼反應？

「玉米哥」首先問到一個年輕男生大東捷運站要怎麼走，當路人指出方向時，另一假扮人員跳出來問「他是韓粉ㄟ，你為什麼要幫他？」該男生回說，「我是無所謂啦，我不會因為他是韓粉就不幫他，我沒有什麼傾向，所以我不會去針對…」。

玉米哥再向一位先生問路時，假扮人員問「為什麼要幫他？」時，該位先生不滿說，「我為什麼不能幫他？韓粉就韓粉啊！」「罷免是你家的事情，我有我的自由，好不好？我要幫他不行嗎？你們不是韓粉，你們可以這樣沒有人性嗎？年輕人要用頭腦、要有人性，你不要把人家這樣。」

接著玉米哥又向一位先生問路，當假扮人員問到為什麼要幫他時，該位先生憤怒說：「你有意見嗎？提罷免又怎樣？他是弱勢…」「人家只是問路，跟政治有什麼關係？XXX」。而第4個年輕男路人被問到為何要幫韓粉時，坦言「我覺得幫助人，不需要分是不是韓粉啊！他只是問個路而已，又不是要打劫我，若要打劫我就報警了。」

玉米哥再問到一位先生，當該位先生他被問到為何幫忙時，直言「只要是人，都要互相幫忙啊。」「提罷免又怎樣，是韓粉也是幫啊！」

為什麼要幫韓粉「玉米哥」(左)？一個年輕男生(中)說「我不會因為他是韓粉就不幫他」。(翻攝「Bit King比特王出任務」YouTube)

(中時電子報)