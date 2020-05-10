統一獅賽前在6連敗低潮，總教練林岳平奇招「變陣」收到好效果，陳傑憲首度先發中外野、小將邱智呈生涯首次先發就扛第一棒，順利擊敗富邦悍將拿下勝利，賽後陳傑憲表示目前是否要從游擊手改練外野還沒有定案，會與教練討論。

陳傑憲首度先發守中外野，今日改到第二棒，4打數有1支安打、1分打點，守備也相當順利，今日獅隊投手施子謙壓制對手，打線方面也把握攻勢串連，最後以10比2獲勝止敗，賽後大家都鬆了一口氣。

陳傑憲表示知道教練團想要「拐氣」，自己也欣然接受這任務，「賽前守備教練問我會不會緊張，試過後覺得還可以，不過還沒到其他外野手的標準，還要練習。」

過去陳傑憲大多擔任游擊手，不過今年守備陷入大低潮，11場出現多達7失誤，教練團只好讓他擔任指定打擊，不過總教練林岳平也坦言，若接下來「TAKE」潘武雄回歸，陳傑憲勢必要出去守備，因此陳傑憲面臨守備抉擇。

「身邊朋友給我兩種建議，一邊說轉換不一定是壞事，也有人說哪裡跌倒就要哪裡站起來，我自己還沒有答案。」陳傑憲自認游擊守備還不夠出色，若轉換守備位置對生涯有幫助也會嘗試，接下來會持續與教練團溝通，尊重教練安排。

(中時 )