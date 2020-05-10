美國是新冠肺炎確診和死亡人數最多的國家，在疫情爆發後一直保持低調的前總統歐巴馬，8日在私人電話會議中，痛批川普政府對新冠肺炎的應對，是「絕對的混亂災難」。

川普在疫情於美國引爆後，多次把防疫抗疫資源短缺等問題，都歸咎於前朝歐巴馬政府以及民主黨人。但歐巴馬並未跳出來澄清。

據美國雅虎新聞取得的電話錄音，歐巴馬在對3千名「歐巴馬校友協會」成員發表電話談話時，敦促這些他8年主政時期在政府服務的員工們，力挺民主黨的總統提名人拜登。他說，這場選舉在各層面來說都至關重要。「我們要對抗的長期趨勢，充斥自私自利、部落政治、分裂且視別人為敵人。」

歐巴馬繼續說，因此「即使政府做到最好，情況還是會很糟糕，對這場全球危機的因應，會如此弱且漏洞百出…當政府的思想模式是『我能有什麼好處』或『讓其他人都管他去死』時，那就是絕對的混亂災難。而這樣的思維，也被運用在政府施政上。」

不過，白宮在被媒體問到此事時回應，是川普總統「史無前例」的舉動拯救了美國人的生命。

(中時 )