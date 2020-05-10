賈靜雯兒時模樣，讓許多網友驚呼以為看到咘咘。（圖／翻攝自臉書）

一年一度的母親節，不少明星曬出和媽媽的合照表達滿滿愛意，賈靜雯身為3個孩子的媽，也沒錯過這節日，她在社群網站不只PO女兒們的照片，也分享自己兒時和媽媽的合照，讓網友看了全驚呼「以為是咘咘」。

賈靜雯在母親節有感而發，寫下：「我有一位美麗的媽咪生了我，我從我的肚皮孕育出三位可人的小寶貝，生命 如此的美麗」，感謝媽媽把她健康養大的同時，也教她善良堅強與勇敢，讓她自信喊話一定會好好傳承下去，並祝福天下的母親一定要天天快樂。

賈靜雯同時PO孕肚照。（圖／翻攝自臉書）

照片中，兒時的賈靜雯緊靠著媽媽，招牌大眼睛都沒變，許多粉絲看到照片都驚呼和女兒咘咘一模一樣，紛紛留言「如果不是照片有年代感，我真的覺得這娃是咘咘」、「咘咘根本完美複製媽咪」、「咘咘跟媽媽根本就是同一模子出來的，太像了」。另外，賈靜雯也曬出孕期照，雖然挺著孕肚，但四肢依舊纖細，被狂讚是最美孕媽咪。

(中時電子報)