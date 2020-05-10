台灣又來到悶熱的夏季，天氣一熱，冰飲、冷水就不斷地喝，但不少女生都會擔心喝冰的會影響經血排放，對此，禾馨婦產科醫師烏恩慈表示，「喝冰水並不會讓經血排不出來！」，答案讓不少人都十分意外。

女生為了預防經血排不出來或者經痛，都會盡量在月經來臨前少喝冰飲，但烏恩慈在臉書《烏烏醫師》上指出，經血刺激子宮收縮排出是一個自然現，並不會受到溫度的影響。她說明，有這樣的錯覺是因為，喝冰水的時候會造成血管收縮，讓出血量減少，出血量少的同時流速也會變慢，流出的時間拖久了，紅色的血就會氧化成黑色。

烏恩慈更提到，「身體排毒的主要器官只有肝臟和腎臟，生理期絕非排毒、經血也不是毒素，量不是越多越好，過多反而需排除肌瘤或肌腺症」。她也強調，因為食物造成血管收縮，讓經血量變少，那就是真的變少了，並不是沒有排出來積在裡面。

另外，烏恩慈補充，生理期是否正常，可用以下兩點來看，「是不是有穩定的雌激素上升而有規律排卵」、「有沒有足夠的黃體素可使子宮內膜變厚來孕育胚胎」，而這兩點可用測量基礎體溫、驗排卵試紙判讀。

(中時電子報)