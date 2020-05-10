近期因為沈寂多日的新冠疫情首次在吉林省舒蘭市出現反彈，該市轉成高風險地區後於10日宣布疫情防控重新進入「戰時狀態」。即日起所有社區進行封閉管理、嚴控人員外出，公共服務與娛樂場所全部關閉，全面進行消毒，並利用大數據詳細調查確診病例與密切接觸人員軌跡，進行地毯式追查。首批已於10下午追查出254名密切接觸者，並已進行隔離。

吉林省舒蘭市新增11名新冠病毒確診病例，全市宣布進入戰時狀態，如臨大敵。（圖／微博）

5月9日大陸衛健委發布稱， 31個省區市和報告新增確診病例14例，其中12例為本土病例，2例為在上海的境外輸入病例（上海）。其中本土病例有11例在吉林舒蘭市最受矚目，湖北1例則是已多日以來無新增病例的前重災區重新出現新增病例，都受到各方的警惕。

尤其吉林顯然已出現小規模社區傳播，吉林省委書記、省疫情防控工作領導小組組長巴音朝魯強調，舒蘭的疫情形勢非常嚴峻，必須按照高風險等級防控要求，迅速進入戰時狀態因此重新進行疫情嚴重時期的社區封閉措施，並追查確診者病毒來源與接觸者軌跡。

據吉林官方方微信公眾號消息，5月7日，舒蘭市確診1例新冠肺炎本土病例但2日又出現11例確診病例。按照大陸新冠肺炎疫情分區分級標準，吉林省將舒蘭市風險等級由中風險調整為高風險，並在省市縣三級採取果斷措施。首先吉林將全面開展流行病學調查，利用大數據、電話、入戶等多種方式，調查確診病例及密接人員行動軌跡，第一時間封鎖病例工作單位和所在社區單元，全面開展消毒。

此外，實施「外防輸出，內防擴散」的管控措施，除運輸農用物資和生活物資外，其他車輛和人員嚴格限制通行。建立「五位一體」與網格化管理，對所有社區、村（屯）實行封閉管理，對所有人員地毯式排查。每個社區僅保留一個出入通道，外來人員及車輛一律禁止進入，每戶家庭可指派1名家庭成員外出採購生活物資。

開復工企業要嚴格落實各項疫情防控安全措施，已經複學的高三、初三年級學生恢復網上授課模式。城鄉居民除工作、生活、就醫等必要需求外，原則上不出門、不上街、不串門、不聚集。同時也暫時關停公共服務及娛樂場所，各城區、各鄉鎮停止一切聚集活動，餐飲禁止堂食。

(中時電子報)