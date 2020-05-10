10日晚間鋒面南下，11日至12日鋒面通過，全台各地都有機會出現局部短暫陣雨雷雨，鋒面帶上容易伴隨劇烈天氣發展，當對流雲系移入會有較大的雨勢、伴隨打雷閃電或是強陣風等現象。

氣象局在臉書上PO出一張圖提醒一周天氣，10日晚間鋒面南下，11日至12日鋒面通過。氣象局解釋，該波鋒面通過的過程，下雨時間不見得很長，但鋒面帶上容易伴隨劇烈天氣發展，當對流雲系移入會有較大的雨勢、打雷閃電或是強陣風等現象，氣象局提醒大家這2天外出要特別注意天氣變化。

氣象局說，一波一波雨勢之間的空檔，白天偶爾可能會透一些陽光，雖然鋒面下來各地溫度會下降，但下降幅度不是很大，白天感受還是稍微有些悶熱。溫度方面，周一、周二各地低溫23到25度，高溫略降，落在29到33度。

周三(13日)之後鋒面遠離，天氣逐漸回穩，再恢復到上午天氣穩定，午後在西半部近山區及東北部地區會有一些局部短暫雷陣雨，東部及東南部則有一些局部短暫陣雨。

(中時電子報)