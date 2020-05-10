波音公司於5月8日發表F/A-18E超級大黃蜂的第3改型(block 3)，外型上與前一代block2沒有太多區分，因為它沒有安裝機背適型油箱。不過它的儀表已經大幅度更新，這在波音的介紹影片可以看到。
The Drive報導，Block III也將安裝新的衛星通信系統，並具有使用紅外搜索/追蹤（IRST）傳感器的能力。目前進度稍微落後，因為波音曾說過「在三月底之前，完成第一架試驗機並交付給海軍」，如今已經5月，顯然與新冠疫情造成工作暫停有關。
美國海軍發言人丹尼（Jason Denney）表示：「block 的交付僅落後一個進度，生產線在之後也會重新恢復，預計未來兩個月內，可交出第2架Block3實驗機。」
在過去的15年中，波音生產了322架單座F/A-18E、286架雙座F/A-18F，它們都達到Block2的水準。未來這些戰機在性能提升階段時，會一併升級到Block 3。也包括電戰型EA-18G的升級工作。
波音公司剛結束Block2的生產線，目前將全力推動Block 3的銷售，以及為現有的戰機升級。科威特為Block3計劃提供了一部分資金，該國目前已經訂購了22架F/A-18E和6架F/A-18F，它們將以Block2和Block3的混合配置進行訂購。
德國最近也宣布了購買F/A-18E超級大黃蜂以及EA-18G咆哮者的計劃，用以更換陳舊殅變異的龍捲風戰鬥機(Panavia Tornado)，並接替龍捲風的核打擊任務。
(中時電子報)
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