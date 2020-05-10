張可昀（小甜甜）10日因腎指數大飆，緊急入院，她表示：「本來是背痛，我自己一直吃止痛藥，後來擴散到全身疼痛，還導致發炎高燒不退，之後又一直血壓過低。」由於腎臟有一些膿跟大顆結石，所以才會一直發燒跟有腫脹疼痛感。

小甜甜這幾天不只嘔吐，而且排尿困難，「預估最快要留院觀察一周，但也要後續評估是否消炎，才能做腎臟手術，因為發炎中，這些都不能進行。」她無奈表示自己一直有健檢習慣，而且身體都很健康，沒想到因為背痛竟延伸這麼多問題，「真的很不舒服，不然什麼都拚到底的我，不會輕言妥協！」

小甜甜也感嘆，這次經驗讓自己更在意身體健康，不再輕易忽略任何不對勁，也不再買成藥就想自己當醫生，「不管怎樣身體健康最重要！真的是特別的母親節，不過還好（母親節）與我無關。」令人心疼她的現況。

而小甜甜經紀人稍早受訪也表示「因為剛好遇到假日，所以詳細情況還是要等周一，讓醫生詳細看過才能知道。」透露小甜甜這三天身體不適，直到今天才決定就醫。

(中時 )