儘管美國多州開始逐步解除封城措施，不過包括臉書和谷歌在內的多家科技巨擘，同意員工繼續在家上班，遠端工作政策最長將延續至2020年底。

臉書向媒體證實，凡是能夠在家辦公的員工，可繼續採用該工作模式至直至2020年底。臉書大部分的辦公室最快要到7月6日才會開放。

臉書原先允許員工在家工作至少到5月，最新宣布將該政策一口氣延長至年底。該公司先前已經表示，2021年7月前都不會舉行超過50人的大型集會。

除了開放遠端工作，臉書也推出許多措施協助員工抗疫，包括發放1,000美元補助，支援員工遠端工作和托兒需求。

Alphabet執行長皮查（Sundar Pichai）日前在會議中表示，大部分的谷歌員工可以繼續遠端辦公至2020年底。谷歌發言人已證實這項消息。谷歌先前表示，在家辦工至少實行到6月1日。

線上房地產公司Zillow亦表示，員工可以繼續在家工作到年底。Zillow執行長暨共同創辦人巴頓（Rich Barton）說：「過去兩個月來我個人對在家工作的看法大為改觀，我認為這對未來的工作產生持久的影響。」

美國科技業往往挹注巨資打造企業園區，以提供免費食物、健身房和其他福利聞名，似乎和遠端工作扯不上邊。但新冠肺炎疫情入侵美國西岸後，臉書和谷歌在內的科技大廠，是美國率先允許員工在家上班的企業。

電商巨擘亞馬遜向員工表示，在家工作能維持「效率」的員工，可以繼續遠端辦公至少到10月2日。

亞馬遜發言人表示，公司投入大量資金和努力維持工作環境安全，保護選擇進公司上班的員工健康，方法包括量體溫、提供口罩和乾洗手等。此外，媒體報導，微軟同意員工在家工作至10月。

(工商 )