開設賣淫具俱樂部已經夠可惡了，竟然還以脅迫方式，強逼自己女兒的閨密推入火坑。美國有1名60多歲的男子，就是用這種卑劣的手段，獲利台幣近6000萬元。目前，他被指控犯有性交易和勒索罪，如果罪名成立，他將面臨至少15年的牢獄之災。

綜合媒體報導說，這名來自新澤西州皮斯卡塔韋的男子上個月被逮捕，罪名是他涉嫌性侵虐待，以及向一所私立文理學院5名女大學生勒索錢財。

美國聯邦支持部門披露了一些細節，被告經營著一家性交易俱樂部，他的一些受害者是他女兒的5名室友兼閨蜜。他是從女兒搬進學生宿舍時認識這些受害者，之後他以父親的身份頻頻出現於宿舍中，逐漸和幾個女孩相熟。

終於在女兒畢業時他下了手，他先後性侵了這5名女孩，並強迫其中一名從事「性工作」賺皮肉錢，這些錢都在帳冊可查得到。

案子的承案助理檢察官說，被告基本上對於受害者的精神損傷無法估量，英國《太陽報》報導，被告順利「說服」她們欠他很多「人情」。甚至對這些女孩進行了長達數小時的教育，對她們「甘心」接受性虐待，剝奪她們的食物和睡眠。

被告男子的辯護律師說，他當事人的所作所為都是源自於精神性疾病，並非故意。他補充說，許多證據都表明這些虐待與十多年前被告經歷的一場令人不快的離婚之後發生的事情有關。

(中時電子報)