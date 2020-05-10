海軍紀德級基隆艦日前又爆出桃色醜聞，引起外界社會議論，但有網友則持相反意見認為，「連監獄都開放受刑人和配偶見面了，大眾對軍人的道德要求太高」。文章一出，底下引來不少網友開嗆。

原PO在PTT上發文指出，海軍在海上出任務幾個月的時間，如果發生性關係就會引來社會反感，他表示，「說那些不能發生性行為的人，到底是性冷感還是性無能還怎樣，連監獄都開放跟老婆探親了，為什麼國軍不可以？」他最後更直言，大家都是假道學？

文章引來不少人的討論，雖然有些人支持原PO的言論，但大部分的人都留言嗆，「因為你X媽軍人不是來坐牢的，你會在上班時間打砲嗎？」、「好啦，你的工作是顧化糞池，你會堅持你要在上班時間做？」、「說假道學的人少無限上綱，你乾脆隨地打炮拉屎好了，軍紀就是軍紀，受不了自己退一退，愛怎麼搞就怎麼搞，又要國家各種福利又要自由自在？」。

(中時電子報)