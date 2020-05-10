花蓮縣府統計全國各縣市核准在案的養雞場有6200多家，使用最先進的水濂式養雞場只有數百場。（花蓮縣府提供）

台灣卜蜂集團預計在花蓮鳳林鎮、壽豐鄉及光復鄉興建6座大規模新式養雞場，未料引發各鄉鎮居民強烈反彈，疾呼「拒絕摸頭、不要回饋金、養雞場滾出鳳林！」誓言保護居住品質，縣府今晚十點緊急發出聲明，決議「暫緩相關進度。」

卜蜂集團申請花蓮中南區鄉鎮蓋大規模養雞場，其中壽豐鄉將建規模達25萬隻的先進蛋雞場，但壽豐鄉、鳳林鎮代表接表態反對卜蜂在當地設場，呼籲縣府回應民意，暫時中止許可及建照，多名議員也要求縣府速訂自治條例送交議會審查。

縣府農業處9日回應依法處理，認為申請業者若沒有違法，也不能主動撤回，對於民眾訴求設廠後會有污染，但事情還沒發生，且有環保法規規範，縣府會秉公處理；縣府翌日晚間10時改絃易轍，宣布養鷄產業進駐花蓮，在與民眾溝通了解前先予暫停。

晚間聲明指出，關於業者申請家禽產業花蓮設廠一事，係依照中央相關規定依法依規辦理，申請單位先向壽豐、鳳林、光復等鄉鎮公所提出申請，依法審核初審通過後轉送縣府，有關鳳林鎮將設置三養禽設施，由鎮公所審查後，函報花蓮縣政府複審。

該案經縣府農業、環保、建設、地政等相關單位依業管法規審查符合規定，核發農業用地作農業設施容許使用同意書，民眾對於養雞場疑慮，縣府也將依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法及畜牧法規定嚴格審查，保護在地民眾權益。

(中時電子報)