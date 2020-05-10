女生如果沒有保養好私密處，長期讓它處在悶熱的狀態下，很容易會造成意味，甚至還會有發炎症狀。皮膚科醫師提醒，夏天若吃太過重口味或吃太多紅肉、海鮮類時，就會使整體體味更重，連帶加重妹妹的味道。

皮膚科醫師胡怡萱在頻道《美醫誌》中指出，私密處異味通常是太過悶熱有關，也和本身出汗、流汗較多，或是穿著、清潔習慣以及私密處本身構造有關。

胡怡萱指出，悶熱容易使私密處細菌、黴菌滋生，導致毛囊炎或一些囊腫發炎，像是巴氏腺體囊腫發炎；至於其他黴菌部份，則可能是念珠菌或一般黴菌感染。

若想去除私密處異味，一般人會先想到吃鳳梨。胡怡萱表示，鳳梨的維他命C多，又有鳳梨酵素，可幫助身體菌叢（尤其是陰道菌叢）的平衡。如果有反覆泌尿道感染問題，胡怡萱建議病人則可以補充蔓越莓。

吃哪些食物會增加私密處的意味？胡怡萱說吃重口味、辛香料比較多的食物，或者蛋白質，好比紅肉、海鮮類比較多的時候，整個人的體味都會變重，連帶使私密處有味道，所以她也常建議多喝水，也會減少身體的味道。

胡怡萱進一步解釋，分泌物偏白、乳酪狀，可能是念珠菌感染；當是黃綠色、甚至是泡沫狀的時候，可能是與性病有關，像是淋病或陰道滴蟲等感染。若是下體魚腥味比較重，大部分是私密處細菌感染，但還是得綜合看陰道分泌物的顏色，才能更準確的來判別是否感染。

她建議，私密處建議保持乾燥透氣，用溫和的清潔產品清潔一天大概一次到兩次即可，平時內褲可選擇純棉、透氣的材質，避免穿過厚、過緊身的褲子，使私密悶住。

(中時電子報)