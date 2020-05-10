世界上充滿著許多無奈且令人感到無力的事情，就像是每個人都擁有夢想，但現實卻總是十分殘忍，不是所有人只要憑藉著努力就都可以實現。最近，大陸BiliBili（簡稱B站）上一名專門做遊戲講評的實況主突然爆紅，然而卻是因為他的影片創作事業失敗，被迫回去接手家業，在告別粉絲時曝光了自己的上千萬豪宅，才終於得以受到人們注目。

這名實況主叫作「布魯Sir_」，自開創頻道以來都會上傳自己最喜歡的遊戲講評影片，雖然內容都相當用心，但播放量卻始終都落在5萬左右，一直沒有特別突出的成績。今年1月份，他上傳了兩支有關於因為自己創業失敗而被家人要求回去接手家業的影片，向粉絲們做出告別，還順便曝光了自己富二代的身分，並介紹了家人替自己購入，要價1800萬人民幣（約新台幣7589萬）的豪宅。

沒想到這原本只是一個告別攤牌的影片卻突然爆紅，播放量突破400萬，達到了過往從未有過的好成績，網友們紛紛蜂擁而至，近日他的故事在網路上瘋傳，吸引了更多的網友前去朝聖。然而諷刺的是，在沉寂了3個月後，他又再度上傳了遊戲講評的影片，播放量卻仍只有20萬，不過布魯Sir對此也只是表示，「我還是希望各位能用一個平常心態去看待我和我的視頻（影片），我不是什麼大神，也不是所謂的『後浪』，我只是一個喜歡遊戲的up主（實況主）罷了」。

(科技)