在研究了來自新冠病毒COVID-19大流行的全球數據後，研究人員發現，維他命D缺乏症，似乎與重症死亡率存在很的相關性，換言之，足夠的維他命D，可以降低重症死亡的風險。

醫療訊息(MedicalxPress) 報導，美國伊利諾州西北大學(Northwestern University)組織的國際研究團隊發現，義大利、西班牙和英國這種新冠病毒死亡病例較高的國家，患者較高的比例有維他命 D缺乏症。

西北大學研究員貝克曼（Vadim Backman），以及生物醫學工程學教授史考特(Walter Dill Scott)，和博士後研究助理丹斯-汗(Ali Danesh khah)是該論文的第一作者。

貝克曼和他的團隊，檢查患者的維他命D均值，結果發現了維他命D與細胞因子風暴（免疫系統過度活躍，導致的破壞性發炎疾病）之間的有密切關係，意即：維他命D不足，會造成較嚴重的發炎反應。

丹斯-汗說：「細胞因子風暴會嚴重損害肺部，導致急性呼吸窘迫綜合徵、肺部纖維化、肺積水，嚴重導致患者死亡。這是大多數新冠病毒重症患者的死亡原因，而不是病毒對肺部的破壞。」

這正是貝克曼認為，維他命D的重要作用。維他命D不僅可以增強我們的先天免疫系統，還能防止免疫系統變得過度活躍。意思是：適量的維他命D，可以保護患者免受新冠病毒的嚴重並發症，也就有效避免死亡。

貝克曼說：「我們的分析表明，有著適量維他命D，死亡率降低一半。但我要提醒的是：這維他命D不會阻止患者感染病毒，是降低併發症的嚴程度，降低死亡率。」

不過，貝克曼多次強調，這裡說的是「維他命D不足」會造成重症風險，「維他命D適量」能避免重症，但是「維他命D過量」，是另一種危險與身體負擔。

貝克曼小心地指出，這個研發，並不是要人們去搶購維他命D，更不應服用過量的維他命D，因為那可能會帶來有害的副作用。

他說：「雖然我們發現維他命D缺乏，可能有較死亡風險，但我必須提醒，這並不是向所有人推銷維他命D，不要去搶購。我希望我們的工作將激發人們對該領域的興趣。如果證明這一點，可能會導致新的治療靶點。」

衛生署資料，補充維他命D，可以曬太陽，曬10至15分鐘即可，也能從魚類、牛奶、蛋、香菇這些食物獲得。

維他命D是脂溶性，如果補充過多，易造成肝臟負擔。

(中時電子報)