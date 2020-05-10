看電影和爆米花似乎是被劃上等號，就因為這樣的搭檔，讓人不疑有他。北部地區一名妙齡女子與認識不久的男生相約看電影，買了票順便點了一份爆米花和飲料進場享受，未料，女子吃著香噴噴的爆米花竟然昏昏沉沉，醒來竟是躺在汽車旅館，貼身胸罩上還驗出對方男生的濃濃「嘉明味」，嚇得女生通知家人報警逮人。

檢警調查發現，原來色欲薰心的男子，趁女生不注意時，將事先預備的FM2管制鎮靜要磨粉摻入爆米花中，當女生看電影無意間吃爆米花時，就開始感到頭暈、昏昏欲睡，被告見女生已昏睡後，就帶往汽車賓館，伸出鹹豬手毫無忌憚地猥褻撫摸，舔弄胸部，最後還掏出下體磨蹭「打手槍」，設在女生的胸罩上。。

隔天被害女子醒來，發現自己睡在汽車賓館，而且身上衣衫不整，嚇得她打電話請家人過來接她，家人趕抵後發現情況不對勁，帶著女孩到醫院檢查，發現血液內有殘留FM2成分，因此立即報警。

警方將被害人貼身衣物送驗，在女子的胸罩內層上驗出與她約會男子的DNA，全案移送地檢署起訴，法官在審理時也查出被告在爆米花內下藥，因此依使用藥劑強制猥褻等罪，判他2年徒刑，緩刑4年，並須支付國庫10萬元，另須接受4場法治教育課程。全案可上訴。

(中時電子報)