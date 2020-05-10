屏東三地門鄉公所有委外廠商做資源回收，囤積到一定數量就就會秤重回收，所得回饋鄉庫。（潘建志攝）

潮州鎮公所清潔隊。（潮州鎮公所提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣泰武鄉公所朱姓課員因經濟壓力，涉嫌將近2萬元資源回收變賣金侵占，遭屏東地檢署起訴；公務員懲戒委員會審理後，判決朱男撤職，並停止任用1年。鄉鎮市公所清潔隊的資源回收品都會公開招標，並委由回收業者清理，變賣金也都會回到鄉鎮市庫。

每個公所處理資源回收的作法會稍微不同，例如潮州鎮公所會依回收種類分開招標，三地門鄉公所則是不分類，看1公斤多少錢，待囤積到一定數量後再秤重由業者回收，並開出單據，年終結清變賣金再入鄉庫，金額都不多，像枋寮鄉一年約20至25萬，三地門鄉則只有10萬元上下。

一般公所大多不會特別去防回收品的弊端，潮州鎮公所主祕王建元說，因近年來資源回收價格都不高，金額不大，不會特別防；回收場都有圍牆，也會上鎖，不易有人偷竊。三地門鄉長車牧勒薩以說，清潔隊員會2、3個人一起將累積到一定數量的回收物送到廠商，相互制衡可防止弊端。

近年來資源回收物的價格不好，對於許多靠此為生的民眾生活更加困難。潮州鎮公所主祕王建元說，近幾年回收物價格一直落，今年公所招標的底價綜合類為每公斤0.6元，玻璃類每公斤0.5元，一般標出的價格會比底價高一點，但也不會高多少。三門鄉106到108年不分類都是1公斤1元，今年則只有0.5元。

做回收的林姓阿嬤說，這幾年除了回收價格不好，加入回收的民眾也愈來愈多，競爭更激烈，非常難做。現在只能做得更勤勞一點，走到遠一點的地方去碰碰運氣，運氣不好時做了一天下來也只能賣個200、300元，真的很辛苦。

(中時 )