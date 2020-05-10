今年母親節又值防疫期間，於是屏東縣長潘孟安化身成「星星王子，安安」，用詼諧輕鬆方式祝福「母親節快樂!」他公開「12星座媽媽的防疫語錄」，還問說：「有命中？」讓許多網友看了笑翻。還吸引衛福部的小編大讚「衛福編編自己那欄好準！」

潘孟安在臉書發文表示「母親節快樂，送上12星座媽媽的防疫語錄！」謝謝每位媽媽們的叮嚀，台灣防疫成功，感謝有您們的愛！還加問一句「有命中嗎？」

「12星座媽媽的防疫語錄」依照星座分別為：

牡羊命令式：現在馬上、立刻、戴上口罩，老公你也是！

金牛執著式：洗手洗那麽快，媽媽再陪你洗一次〜

雙子變化式：你看〜我買了好多不同味道的乾洗手！

巨蟹居家式：不要一直往外跑，跟媽媽在家睡午覺！

獅子霸氣式：媽媽的健保卡給你，幫我領口罩！

處女細節式：來！先用酒精洗手！臟衣服馬上脫下來洗！

天秤時尚式：媽媽特地交換拿到的豹紋口罩，很漂亮吧！

天蠍緊盯式：那是誰?怎麼沒保持社交距離！

射手自由式：週末不要人擠人，去郊外爬山！

魔羯謹慎式：兩點看防疫記者會,卡通關掉！

水瓶獨特式：特調的營養精力湯，喝吧！

雙魚瓊瑤式：媽媽抱一下順便量體溫！

潘孟安化身「星星王子，安安」的PO文，立刻吸引許多網友留言，許多人都被潘孟安逗樂，有人留言回應「我就是那個睡午覺的媽媽」、「祝福縣長母親健康平安，母親節快樂」、「雙子座的媽真的是這樣耶」、「看到雙魚座一整個爆笑…太有梗了…」、「命中！」、「 牡羊也太準了」。

(中時電子報)