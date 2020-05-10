美國最近強烈挺台灣的活動，不管是明的是暗，動作越來越多。從力推台灣加入世界衛生組織（WHO），到軍機軍艦來到台灣外圍，還拋出力挺台灣加入聯合國，喜樂島聯盟副主席、東華大學教授施正鋒分析指出，都是為了讓台灣高興一下，美國只是在打假球，是拿台灣來玩。

施正鋒接受港媒《中評社》專訪時指出，美國力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）成為觀察員的動作，美國只是在打假球，真正是拿台灣來玩。就像美國提出《台北法案》時提及，「美方應在適當情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分」，也就是台灣要參加不能是主權國家，「那是美國在玩台灣」，就算讓台灣以「中華台北」的名稱成為此次WHA觀察員，那是參與WHA的會議，不是加入世界衛生組織（WHO），馬英九執政時期就有過，「蔡政府待遇有比馬政府更好嗎？」

施正鋒點出，台灣要成為WHA觀察員，WHO秘書長譚德塞有很大裁量權，中國大陸對非洲關係這麼好，譚又對台灣這麼不滿，只要譚德塞當秘書長，台灣要成為觀察員機會就很小。

美中之間是否可能發生軍事衝突？施正鋒則認為，美中之間到底玩真的、還是玩假的？美國總統川普的態度就是虛虛實實，中國大陸方面不太願意跟美翻臉。如果川普這些動作是為了年底總統大選，是為了內銷讓美國民眾看，那中國大陸可能讓美國去玩。只要中國大陸知道川普是為了選舉，陸方目前並沒因美國軍機、軍艦頻繁在台灣周圍活動，展現出大動作，相對美國來說，中國大陸是比較低調。

(中時電子報)