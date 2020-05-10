一張衛星照片讓北韓最猛的火藥庫曝光，平壤被發現有座超大型飛彈新基地，射程涵蓋「全美」。軍事評論員施孝瑋分析說，這裡頭一定大有文章。

軍情與航空網站主編施孝瑋在《這！不是新聞 》節目中表示，CSIS國際戰略研究中心放出一張衛星照片，平壤的順安國際機場有一條路，連到山邊的丘陵，然後丘陵底下有兩條路進去，連接到一座山，然後路就不見了。讓人聯想到在台灣的佳山基地，還有志航基地的建安洞庫，也就是說，這裡面一定大有文章。

施孝瑋指出，順安國際機場滑行道連接到一座山，還有路往山裡面走，這個地方蓋了一個特別高的一個建築物，這個建築物很長、而且很高。當然就有人懷疑，是不是要把飛彈在這個地方做組合，或甚至於組合以後把它豎立起來，做一些內部的測試，因為在建築物裡進行的話，外面就看不到他們在搞什麼鬼。另外，它旁邊等於直接連接到地下洞庫裡，從衛星圖來看，很明顯就是一個車道，或是滑行道，連接到地洞裡面。

施孝瑋表示，現在的北韓，有很多地對地彈道飛彈。而載著飛彈的車子從地洞開出來後，很快就能到達機場，再來進行發射。

(中時電子報)