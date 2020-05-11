武漢肺炎疫情襲擊全世界，到目前為止，全球確診病例超過三六五萬人，死亡人數已達二五．六二萬人，而台灣四三九個確診，六人死亡，這個防疫成就得到全世界肯定，台灣在防疫上的「超前部署」，提振了國人信心，而台股在這一波全球股市重挫後的大反彈中也表現「超強格局」。

這一波由美國股市帶動起來的大反彈行情，道瓊指數最高彈升到二四七六四．七七，指數大漲六五五一．一二，彈幅達三五．九六％，S&P 500也拉出三四．八一％彈幅，Nasdaq指數從六六三一．四二大舉反彈到八九五七．二七，也彈升了三五．○七％，費城半導體指數更是大漲四六．二％，很多具代表性的美股從Amazon、Netflix、Zoom等都頻頻寫下歷史高價，美國股市也罕見出現了Apple、微軟、Amazon市值同時站上一兆美元的奇景。

深陷疫情危機的歐洲，我們以德國股市為標竿，這一次從八二五五．六五反彈到一一二三五．五七，德國ＤＡＸ指數彈升了二八六九．七，彈幅也有三四．七六％，回頭看看台股，我們常說台灣這次抗疫有成是「超前部署」，這話大家朗朗上口，而在資本市場來說，這次可以說是「超強格局」，台股強力彈升，加權指數及櫃買指數都重回年線，這等於是重返三月九日台股起跌的位置。

台股重回年線意義重大

台股在元月三十日開紅盤，元月二十三日武漢封城，台股當天重新交易大跌六九六．九七，不過只跌到一一一三八即反彈，但真正的跌勢起點是三月九日當天大跌三四四．一七，這是兇猛跌勢的開端，一直到三月十九日下殺到八五二三．六三才終止，這次台股反彈最高觸及一一○一二．七八，這是武漢肺炎以來，台股首度站上年線，意義十分重大。

這一波反彈，加權指數彈升二四八九．一五點，彈幅二九．二％，櫃買指數從一○二．二七拉升到一三九．一九，反彈三六．一％，這個彈升比美國道瓊指數還強勁，摩台指數也從三二九．○八彈升到四二○．八三，也有二七．八％的彈升，比起香港恆生指數反彈十二．九％，台股可說是可圈可點，如果仔細比對一下全球股市的表現，大家可以發現台股從「超前部署」到「超強格局」，這當中有幾個現象非常值得注意。

一是新台幣走勢超強，五月四日新台幣盤中一度觸及二九．七一八，這是二○一八年元月以來罕見的新高紀錄，如果大家仔細比對一下，這次韓元一度重挫到一二九一．八二，新幣也貶至一．四六四，馬幣到四．四四八，泰銖也到三三．一七，印度盧比最慘跌至七七．○一，印尼盾一度貶至一六七三八歷史新低，土耳其里拉跌到七．一一，南非幣跌到十九．三二六，俄羅斯盧布跌到八二．七五，澳幣、紐幣、中南美洲貨幣全都是慘跌的景象，而這當中，外資在三月淨匯出三一三五億元，今年前四月匯出逾四千億台幣，但是台幣走勢超強，這顯然是內資從四面八方把錢匯回台灣。

內資力量逐漸彰顯

這一波台股強力彈升，外資大幅賣超，尤其像台積電，外資賣超逾八二萬張，很多昔日的外資概念股紛紛成了外資提款機，包括鴻海、大立光等都是外資大砍殺的對象，但是，外資把台股當提款機，也沒有狠狠把台股打下去，台積電從三四六跑到二三五．五元，目前約二九六元，外資持股比率由將近八成，現在降至七五．九八％，但台積電仍站在年線上，這代表了外資賣出的籌碼被內資接走了，內資力量逐漸彰顯。

二是台股在這次疫情重創中，展現了超強投機力，像是市場炒家把防疫股當標靶來大炒特炒，這樣的情境有如一九九○年代台灣錢淹腳目的翻版，大家來看一下這些防疫概念股的表現！首先是口罩相關的不織布股，像是熔噴不織布的敏成，這回是從十三．三四元暴漲到二九九．五元，這幾個月大漲二一四一％，這是史上驚人紀錄，敏成大炒，恆大也不落人後，這回從十五．四元拉升到一一六元，也大漲六五三％，過去不賺錢的康那香，這回公告三月淨利四七○○萬元，ＥＰＳ○．二四元，股價從九．九八元飆升到四○．七五元，也大漲二七○％，南六創了二五一．五元新高，這次從一一九元彈升上來，也漲了一倍多，新麗也從十二．五元漲了近一倍，這是幾檔口罩相關股的巨大漲幅。

另一個是額溫槍，最具代表性的是熱映從十四．九五元暴漲到一二八元，暴漲七五六％，熱映的大股東遠見也大漲到四六．二五元，還有泰博創下二一二．五元新高，豪展也漲到八五．八元，ＩＣ設計相關晶片股，像紘康從二六元暴漲到九四．六元，也大漲二六三％，松翰也創下五五．三元新高，這是防疫設備股的大鳴大放，生產清潔劑的毛寶也漲到三九．六五元新高。

狂熱中小心炒作後座力

生技新藥股這次沾上防疫概念，不管是疫苗或檢測試劑，這回都意氣風發，像是高端疫苗漲到七一．一元，瑞基一口氣飆升到二一九元，寶齡大漲到一五九．五元，台耀漲到六六．八元，台康到六一．四元，ABC-KY也大漲到八五．五元，博錸也創下三七．九元短線新高紀錄，亞諾法也漲到五二．六元，國光也到三六．八元，學名藥的中化生一口氣飆升到六七．四元，也帶動母公司中化股價創新高，旭富一度漲到一五七．五元。（全文未完）

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《先探投資週刊2090期》

(中時電子報)