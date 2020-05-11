網路瘋傳一段不雅片，一名穿著白襯衫的長髮女子，在IKEA賣場內，裸露身體做出各種不雅姿勢拍片，旁邊甚至有顧客來來去去，作風大膽，令人咋舌。（網路照片）

IKEA又淪野裸族拍攝場景！日前一段不雅片網路瘋傳，一名穿著白襯衫的長髮女，襯衫下面「全空」，在大陸某間IKEA沙發上搔首弄姿，擺出各種不雅姿勢，尺度全開，令人咋舌。據傳，白衣女是色情網站網紅Fullfive，她帶著攝影師在IKEA內拍攝。

藝人李興文的兒子李堉睿，在IKEA打烊後潛入全裸直播，遭判刑3月，而這名女子，可是在店內營業時間，旁邊人來人往還大膽拍片。據《香港01》報導，該不雅片長達16分鐘，白衣女進入IKEA店內，在沙發、床等家具上，多次揭起上衣，露出胸部並自摸，還裸露下體，擺出不雅各種姿態。拍片當下，顧客就在她身邊走來走去。

不少網友指出，片中女子是色情網站網紅Fullfive。宜家大陸官方微博9日發表聲明，表示堅決反對並譴責這種行為，並已於第一時間向疑似受影響的商場所在城市的警方報警。宜家呼籲廣大消費者文明有序逛宜家，共同維護良好的購物環境。

(中時電子報)